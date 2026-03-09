Verteidiger fehlt auch im Derby: Kölns Simpson-Pusey für zwei Spiele gesperrt

Köln - Der 1. FC Köln muss in den kommenden beiden Spielen in der Fußball-Bundesliga auf Jahmai Simpson-Pusey verzichten.

Jahmai Simpson-Pusey (20) wird dem 1. FC Köln in den nächsten beiden Spielen fehlen. © Harry Langer/dpa

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den 20-Jährigen nach seinem Platzverweis am Samstagabend gegen Borussia Dortmund für zwei Spiele gesperrt.

Der Innenverteidiger hatte bei der 1:2-Niederlage kurz vor der Pause BVB-Stürmer Maximilian Beier gefoult. Dafür sah er zunächst die Gelbe Karte, nach Intervention des VAR dann aber die Rote Karte.