Verteidiger fehlt auch im Derby: Kölns Simpson-Pusey für zwei Spiele gesperrt
Von Kaspar Kamp
Köln - Der 1. FC Köln muss in den kommenden beiden Spielen in der Fußball-Bundesliga auf Jahmai Simpson-Pusey verzichten.
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den 20-Jährigen nach seinem Platzverweis am Samstagabend gegen Borussia Dortmund für zwei Spiele gesperrt.
Der Innenverteidiger hatte bei der 1:2-Niederlage kurz vor der Pause BVB-Stürmer Maximilian Beier gefoult. Dafür sah er zunächst die Gelbe Karte, nach Intervention des VAR dann aber die Rote Karte.
Simpson-Pusey fehlt den Kölnern somit im Abstiegskampf, zunächst am Samstag (18.30 Uhr/Sky) im Aufsteiger-Duell beim Hamburger SV und auch in zwei Wochen im Rhein-Derby gegen Borussia Mönchengladbach.
Titelfoto: Harry Langer/dpa