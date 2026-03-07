Standardgegentor und VAR-Ärger: 1. FC Köln verliert auch gegen Borussia Dortmund
Köln - Mit Sondertrikot, einem Startelf-Debütanten und ganz viel Engagement ist der 1. FC Köln am Samstagabend ins richtungsweisende Heimspiel gegen Borussia Dortmund gestartet. Am Ende stand trotzdem eine 1:2 (0:1)-Niederlage gegen den Tabellenzweiten.
Und täglich grüßt das Murmeltier im Kölner RheinEnergie-Stadion: Trotz guter Anfangsphase, zwischenzeitlich 6:0 Ecken und besten Chancen auf die Führung mussten die Hausherren ausgerechnet durch Ex-FC-Profi Serhou Guirassy einen frühen Nackenschlag hinnehmen (16.).
Dabei hatten die von Trainer Lukas Kwasniok auf drei Positionen veränderten Gastgeber schon nach nur einer Minute die große Chance zur Führung: Der Versuch von Isak Johannesson konnte aber von BVB-Verteidiger Ramy Bensebaini entschärft werden.
Nur wenige Zeigerumdrehungen später war es BVB-Keeper Gregor Kobel, der einen guten Kopfball aus zehn Metern durch Startelf-Debütant Youssoupha Niang mit den Fingerspitzen parierte (5.).
Von den Gästen kam derweil nur wenig. Der Tabellenzweite ließ die Hausherren agieren, wartete im Mittelfeld auf Fehler Kölns - und hatte damit Erfolg: Nach einem von FC-Stürmer Ragnar Ache aus dem eigenen Strafraum bugsierten Eckball landete eine Bogenlampe von Maxi Beier beim freistehenden Guirassy, der nur noch zum 0:1 einschieben musste. Es war bereits das 15. Gegentor nach ruhendem Ball für die Kwasniok-Elf.
Kurz vor der Pause dann der nächste Rückschlag für die Geißböcke. Manchester-Leihgabe Jahmai Simpson-Pusey traf Beier unglücklich mit der offenen Sohle am Knöchel und sah dafür den gelben Karton von Schiedsrichter Daniel Siebert. Für den VAR Benjamin Cortus eine Fehlentscheidung, er schickte Siebert an den Monitor - und der Berliner änderte seine Meinung: Rot für Simpson-Pusey (45.)!
Möglicher Handelfmeter für den 1. FC Köln sorgt für Aufregung
Trotz personeller Unterzahl gaben sich die Gastgeber in der zweiten Hälfte aber keinesfalls geschlagen - und hatten in Person von Niang sogar die große Chance auf den Ausgleich: Nach Abschluss von Jakub Kaminski landete der Ball vor den Füßen des Kölner Eigengewächses. Sein Versuch aus drei Metern konnte aber durch Julian Ryerson geblockt werden (56.).
Beinah im direkten Gegenzug machte der BVB dann vermeintlich den Deckel auf die Partie. Nach Doppelpass mit Julian Brandt tauchte Beier frei vor FC-Keeper Marvin Schwäbe auf und hatte keine Mühe, zur 0:2-Führung einzuschieben (60.).
Hektisch wurde es dann noch einmal in der Schlussphase: Erst gelang dem umtriebigen Kaminski der 1:2-Anschlusstreffer (88.), dann sorgte ein eigentlich eindeutiges Handspiel im Sechzehner von Yan Couto für Aufregung auf der Kölner Bank. Doch die Pfeife von Siebert blieb stumm - und auch der VAR meldete sich nicht.
Für den 1. FC Köln war es die vierte Niederlage im fünften Spiel. Die Geißböcke rangieren damit auf dem 13. Tabellenplatz, können am Sonntag aber noch vom FC St. Pauli und Werder Bremen überholt werden.
Statistik zum Bundesliga-Duell zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Dortmund
Bundesliga, 25. Spieltag
1. FC Köln - Borussia Dortmund 1:2 (0:1)
Aufstellung 1. FC Köln: Schwäbe - Krauß (86. Heintz), van den Berg, Simpson-Pusey, Lund - Johannesson (45. Cenk Özkacar), Martel, Ache (86. Bülter), Kaminski, S. El Mala (86. Neumann) - Niang (75. Linton Maina)
Aufstellung Borussia Dortmund: Kobel - Bensebaini (82. Süle), Anton, N. Schlotterbeck - Ryerson (61. Yan Couto), Sabitzer, F. Nmecha, Svensson, Beier (82. Adeyemi), Brandt - Guirassy (61. Fabio Silva)
Schiedsrichter: Daniel Siebert (Berlin)
Zuschauer: 50.000 (ausverkauft)
Tore: 0:1 Serhou Guirassy (16.), 0:2 Maxi Beier (60.), 1:2 Jakub Kaminski (88.)
Gelbe Karten: Eric Martel (86.) / Ramy Bensebaini (45. +4)
Rote Karte: Jahmai Simpson-Pusey (45.)
Titelfoto: Bildmontage: Federico Gambarini/dpa (2)