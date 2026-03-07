Standardgegentor und VAR-Ärger: 1. FC Köln verliert auch gegen Borussia Dortmund

Köln - Mit Sondertrikot, einem Startelf-Debütanten und ganz viel Engagement ist der 1. FC Köln am Samstagabend ins richtungsweisende Heimspiel gegen Borussia Dortmund gestartet. Am Ende stand trotzdem eine 1:2 (0:1)-Niederlage gegen den Tabellenzweiten.

Allem Einsatz und Kampf zum Trotz mussten der 1. FC Köln und Mittelfeld-Abräumer Eric Martel gegen Borussia Dortmund die nächste Niederlage einstecken. © Federico Gambarini/dpa

Und täglich grüßt das Murmeltier im Kölner RheinEnergie-Stadion: Trotz guter Anfangsphase, zwischenzeitlich 6:0 Ecken und besten Chancen auf die Führung mussten die Hausherren ausgerechnet durch Ex-FC-Profi Serhou Guirassy einen frühen Nackenschlag hinnehmen (16.).

Dabei hatten die von Trainer Lukas Kwasniok auf drei Positionen veränderten Gastgeber schon nach nur einer Minute die große Chance zur Führung: Der Versuch von Isak Johannesson konnte aber von BVB-Verteidiger Ramy Bensebaini entschärft werden.

Nur wenige Zeigerumdrehungen später war es BVB-Keeper Gregor Kobel, der einen guten Kopfball aus zehn Metern durch Startelf-Debütant Youssoupha Niang mit den Fingerspitzen parierte (5.).

Von den Gästen kam derweil nur wenig. Der Tabellenzweite ließ die Hausherren agieren, wartete im Mittelfeld auf Fehler Kölns - und hatte damit Erfolg: Nach einem von FC-Stürmer Ragnar Ache aus dem eigenen Strafraum bugsierten Eckball landete eine Bogenlampe von Maxi Beier beim freistehenden Guirassy, der nur noch zum 0:1 einschieben musste. Es war bereits das 15. Gegentor nach ruhendem Ball für die Kwasniok-Elf.

Kurz vor der Pause dann der nächste Rückschlag für die Geißböcke. Manchester-Leihgabe Jahmai Simpson-Pusey traf Beier unglücklich mit der offenen Sohle am Knöchel und sah dafür den gelben Karton von Schiedsrichter Daniel Siebert. Für den VAR Benjamin Cortus eine Fehlentscheidung, er schickte Siebert an den Monitor - und der Berliner änderte seine Meinung: Rot für Simpson-Pusey (45.)!