Stadionsprecher-Eklat beim 1. FC Köln: FC-Boss kündigt Krisengespräch an

Köln - Mit seinen kritischen Aussagen über Schiedsrichter Daniel Siebert (41) hat sich Stadionsprecher Michael Trippel (71) vom 1. FC Köln keinen allzu großen Gefallen getan zu haben. Jetzt drohen der Klub-Ikone sogar Konsequenzen!

Schiedsrichter Daniel Siebert hatte am Samstagabend alle Hände voll zu tun. © Federico Gambarini/dpa

Bereits am Samstagabend hatte Trippel selbst davon gesprochen, dass die Sache intern "geklärt" sei und das Thema vom Tisch.

Pustekuchen! "Wir werden am Montag noch einmal intern über den Vorfall sprechen", kündigt Geschäftsführer Philipp Türoff (49) an.

Dabei hat sich Trippel selbst schon für seine Entgleisungen beim Heimspiel gegen Borussia Dortmund entschuldigt.

"Ich entschuldige mich bei denjenigen, die sich auf dem Schlips getreten gefühlt haben. Die Aussagen tun mir leid. (...) Meine Sätze kamen aus der Emotion heraus und über den Frust über den VAR, der uns in dieser Saison wiederholt benachteiligt hat", heißt es im "Kölner Stadt-Anzeiger".