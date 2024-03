Vom 1. FC Köln zur Nationalelf: Dieser Dauerbrenner läuft auf neuer Position auf!

Jan Thielmann (21) jubelt über seinen Treffer zum 2:0 gegen Eintracht Frankfurt am 20. Spieltag der Fußball-Bundesliga. © Rolf Vennenbernd/dpa

Für FC-Fans ist dabei insbesondere das Spiel am heutigen Freitagabend (18 Uhr) gegen den Kosovo interessant.

Einerseits, weil mit Eric Martel der amtierende DFB-Kapitän in Köln unter Vertrag steht. Andererseits, weil mit Jonas Urbig (20), der aktuell an die SpVgg Greuther Fürth ausgeliehen ist, ein waschechtes FC-Eigengewächs das Tor hüten wird. Und nicht zuletzt, weil Dauerbrenner Jan Thielmann in ungewohnter Position auflaufen könnte.

"Jan wird bei der U21 vermutlich Rechtsverteidiger spielen", verriet FC-Trainer Timo Schultz (46) gegenüber dem "Geissblog". Eine ungewohnte Rolle für den 21-Jährigen, der beim FC eigentlich vornehmlich in der Offensive zum Einsatz kommt.

Sogar als Mittelstürmer lief Thielmann unter Schultz bereits auf - auch, wenn das vornehmlich an den Ausfällen von Davie Selke (29), Luca Waldschmidt (27) und Co. lag.