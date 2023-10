Vor bitterer 0:3-Pleite bei Bayer 04: Fans sollen Steffen Baumgart beleidigt haben

Leverkusen - Vor dem Rheinderby in der BayArena soll es zu Beleidigungen gegen FC-Trainer Steffen Baumgart (51) gekommen sein. Dieser will davon nichts mitbekommen haben...

Für Steffen Baumgart und seine Truppe war am Sonntagnachmittag bei Bayer 04 nichts zu holen. © Marius Becker/dpa

"Ich wurde beleidigt? Nein, nein, alles okay", sagte der 51-jährige Baumgart nach der bitteren 0:3-Pleite seines Effzeh.

"Alles gut. Das Leben ist schön." Dabei hatte sein Klub vor dem Spiel durch einen Post darauf hingewiesen.

"Die Leverkusen-Fans beleidigen unseren Coach. Da scheint eine ausgesprochene Wahrheit noch tief zu sitzen...", schrieb der Verein bei X (ehemals Twitter).

Die "ausgesprochene Wahrheit" sollte sich wohl auf Aussagen Baumgarts von vor zwei Wochen beziehen.

Nachdem Bayer in einem Werbe-Post für ein Europa-League-Spiel fragte: "Verfolgst du gern Abstiegskampf?" und in Klammern dahinter antwortete: "Dann bist du wohl K*ln-Fan.", hatte Baumgart emotional reagiert und unter anderem gesagt: "Der FC steht in dieser Region über allem. Da kannst du 20 Mal UEFA-Cup-Sieger werden oder Vizemeister. Scheißegal."