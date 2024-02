Vorbereitungen auf Rheinisches Derby: Das dürfen Fans auf keinen Fall mitnehmen

Am 9. März (15.30 Uhr) ist es so weit und das mit Spannung erwartete Rheinderby startet im Mönchengladbacher Borussia-Park.

Rund um den Mönchengladbacher Borussia-Park dürfen Fans beim 98. Rheinischen Derby keine Glasflaschen mit sich führen. © David Inderlied/dpa

Außerdem teilte die Stadtverwaltung Mönchengladbach mit, dass Einsatzkräfte des örtlichen Ordnungsamts das Verbot laufend kontrollieren werden.

Hintergrund dazu ist die Brisanz der Bundesliga-Partie. In der Vergangenheit war es rund um das Rheinische Derby immer wieder zu heftigen Fan-Ausschreitungen gekommen, bei denen mehrere Personen zum Teil schwer verletzt wurden.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Polizei stufen die Partie daher auch regelmäßig als "Hochrisikospiel" ein. Solche Spiele liegen vor, wenn eine "hinreichende Wahrscheinlichkeit besteht, dass eine besondere Gefahrenlage eintreten wird", heißt es dazu beim DFB.

In der Folge treten bestimmte Maßnahmen in Kraft. So wird es aller Voraussicht nach beim Derby im und um das Mönchengladbacher Stadion verboten sein, Alkohol zu konsumieren.

Außerdem ist mit einem erhöhten Polizeiaufgebot zu rechnen.