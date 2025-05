Während 1. FC Köln um Aufstieg kämpft: Eric Martel gibt Wechsel bekannt

Köln - Kaum ist Friedhelm Funkel (71) als Retter in der Aufstiegs-Not zurück beim 1. FC Köln , teilt Eric Martel (23) den Klubbossen eine ganz wichtige Botschaft mit. Verlässt der Leistungsträger die Geißböcke?

Eric Martel steht vor seinem 100. Pflichtspiel für den 1. FC Köln. © Marius Becker/dpa

Seit seinem Wechsel vor drei Jahren von RB Leipzig zählt der 23-Jährige zu den unangefochtenen Leistungsträgern.

Jetzt hat der Kapitän der U21-Nationalmannschaft allerdings verraten, seinen Berater gewechselt zu haben! Ein Indiz für seinen Abgang im Sommer?

Statt der Agentur NGM Sports und Denny Khedira - Bruder von Weltmeister Sami Khedira - wird Martel ab sofort von Michael Reschke (67) beraten. Einen Wechsel im kommenden Sommer kann der Ex-Funktionär von Bayer 04 und dem FC Bayern aber trotz Ausstiegsklausel ausschließen.

"Die Klausel gibt es, weitere Vertragsinhalte kommunizieren wir öffentlich aber nicht. Für Eric spielt aktuell ohnehin nur der FC eine Rolle. Für ihn geht es einzig und alleine darum, mit dem FC den direkten Wiederaufstieg zu schaffen."

Bereits im Vorjahr hätte Martel den Klub nach dem Abstieg in die 2. Liga per Klausel verlassen dürfen, entschied sich allerdings dagegen und für einen Verbleib in der Domstadt.