Wechsel perfekt! Sturm-Juwel verlässt 1. FC Köln in Richtung England

Alles in Kürze

Der Stürmer habe sich allerdings gegen das Angebot des Klubs entschieden und einen anderen Weg gehen wollen. "In der Folge haben wir für den 1. FC Köln eine Lösung gefunden, die wirtschaftlich in einem guten Rahmen liegt", betont Kessler.

Wie tief Southampton für seine Dienste in die Tasche greift, haben die Vereine derweil nicht verraten.

Downs wechselte 2020 aus der Jugend des FC Ingolstadt nach Köln. Über die Zweitvertretung empfahl er sich für die Profis, bei denen er im September 2023 sein Debüt gegen Werder Bremen feierte.

In der vergangenen Saison kam er in 29 Spielen in der 2. Bundesliga auf zehn Tore und fünf Vorlagen.