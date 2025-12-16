Wechselwunsch: Abwehrspieler verlässt 1. FC Köln im Winter

Jusuf Gazibegovic kehrt per Leihe zu Sturm Graz zurück. In Köln kam der Verteidiger bislang kaum zum Einsatz.

Von Carsten Lappe

Köln - Der 1. FC Köln verleiht Jusuf Gazibegovic (25) bis zum Saisonende an Sturm Graz.

Jusuf Gazibegovic (25, 2.v.l.) verlässt den 1. FC Köln auf Leihbasis im Winter.  © Marcus Brandt/dpa

Der Rechtsverteidiger war bislang beim Aufsteiger kaum zum Zuge und in der laufenden Saison erst einmal zum Einsatz gekommen.

"Wir haben mit Gazi sehr offen und fair gesprochen. Da er bislang nur wenig Spielzeit hatte, kam der Wunsch nach einem Wechsel im Winter auf", sagte Kölns Sportdirektor Thomas Kessler (39).

Für Gazibegovic ist es eine Rückkehr in ein vertrautes Umfeld: Der Bosnier war vor einem Jahr aus Graz zum damaligen Zweitligisten gekommen. In Köln hat der 25-Jährige noch einen Vertrag bis 2028.

