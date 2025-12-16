Wechselwunsch: Abwehrspieler verlässt 1. FC Köln im Winter
Von Carsten Lappe
Köln - Der 1. FC Köln verleiht Jusuf Gazibegovic (25) bis zum Saisonende an Sturm Graz.
Der Rechtsverteidiger war bislang beim Aufsteiger kaum zum Zuge und in der laufenden Saison erst einmal zum Einsatz gekommen.
"Wir haben mit Gazi sehr offen und fair gesprochen. Da er bislang nur wenig Spielzeit hatte, kam der Wunsch nach einem Wechsel im Winter auf", sagte Kölns Sportdirektor Thomas Kessler (39).
Für Gazibegovic ist es eine Rückkehr in ein vertrautes Umfeld: Der Bosnier war vor einem Jahr aus Graz zum damaligen Zweitligisten gekommen. In Köln hat der 25-Jährige noch einen Vertrag bis 2028.
Tabelle 1. Bundesliga
|POS
|VEREIN
|Sp.
|+/-
|Pkt.
|1
|FC Bayern München
|14
|51:11
|38
|2
|RB Leipzig
|14
|29:16
|29
|3
|Borussia Dortmund
|14
|24:12
|29
|4
|Bayer 04 Leverkusen
|14
|30:19
|26
|5
|TSG 1899 Hoffenheim
|14
|29:20
|26
|6
|VfB Stuttgart
|14
|25:22
|25
|7
|Eintracht Frankfurt
|14
|29:29
|24
|8
|1. FC Union Berlin
|14
|19:23
|18
|9
|SC Freiburg
|14
|21:23
|17
|10
|1. FC Köln
|14
|22:23
|16
|11
|Borussia Mönchengladbach
|14
|18:22
|16
|12
|SV Werder Bremen
|14
|18:28
|16
|13
|VfL Wolfsburg
|14
|20:24
|15
|14
|Hamburger SV
|14
|15:24
|15
|15
|FC Augsburg
|14
|17:28
|13
|16
|FC St. Pauli
|14
|13:26
|11
|17
|1. FC Heidenheim
|14
|13:30
|11
|18
|1. FSV Mainz 05
|14
|13:26
|7
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa
