Personalupdate vor Leverkusen-Kracher: So steht es um die verletzten FC-Köln-Stars
Köln - In den letzten Wochen war insbesondere die Defensivabteilung des 1. FC Köln arg von Verletzungen gebeutelt. Wenige Tage vor dem Nachbarschaftsduell gegen Bayer 04 Leverkusen gibt es aber einen Lichtstrahl am Horizont.
Tom Krauß (24), der beim 1:1-Unentschieden gegen den FC St. Pauli am vergangenen Wochenende noch angeschlagen ausgewechselt werden musste, kann inzwischen wieder ohne Probleme am Training von Lukas Kwasniok (44) teilnehmen.
Gute Nachrichten gibt es derweil von Innenverteidiger Dominique Heintz (32) und Youngster Youssoupha Niang (19).
Während der Routinier, der sich im Spiel gegen Werder Bremen vor knapp zwei Wochen einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zugezogen hatte, am Dienstag bereits wieder eine Laufeinheit am Geißbockheim absolvieren konnte und im Anschluss zudem eine individuelle Einheit abspulte, konnte das Offensivtalent erstmals seit seiner Schulterverletzung aus dem Sommer-Trainingslager wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren.
Ob es für Heintz für einen Einsatz gegen die Werkself am Samstagabend (Anstoß: 18.30 Uhr) reicht, darf dennoch bezweifelt werden. Stattdessen wird wohl erneut Sechser Eric Martel (23) in der letzten Defensivreihe aushelfen müssen, während Krauß seine Position im Mittelfeld übernehmen könnte.
Immerhin fallen mit den Langzeitverletzten Luca Kilian (26) und Timo Hübers (29) sowie Joel Schmied (27) weiterhin mindestens drei Innenverteidiger aus. Alle drei arbeiten noch immer im Reha-Bereich, teilen die Geißböcke mit.
Titelfoto: Bildmontage: Marius Becker/dpa, Federico Gambarini/dpa