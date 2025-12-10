Personalupdate vor Leverkusen-Kracher: So steht es um die verletzten FC-Köln-Stars

Köln - In den letzten Wochen war insbesondere die Defensivabteilung des 1. FC Köln arg von Verletzungen gebeutelt. Wenige Tage vor dem Nachbarschaftsduell gegen Bayer 04 Leverkusen gibt es aber einen Lichtstrahl am Horizont.

FC-Routinier Dominique Heintz (32, l.) konnte rund zwei Wochen nach seiner Muskelverletzung wieder eine Laufeinheit absolvieren. (Archivbild) © Marius Becker/dpa

Tom Krauß (24), der beim 1:1-Unentschieden gegen den FC St. Pauli am vergangenen Wochenende noch angeschlagen ausgewechselt werden musste, kann inzwischen wieder ohne Probleme am Training von Lukas Kwasniok (44) teilnehmen.

Gute Nachrichten gibt es derweil von Innenverteidiger Dominique Heintz (32) und Youngster Youssoupha Niang (19).

Während der Routinier, der sich im Spiel gegen Werder Bremen vor knapp zwei Wochen einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zugezogen hatte, am Dienstag bereits wieder eine Laufeinheit am Geißbockheim absolvieren konnte und im Anschluss zudem eine individuelle Einheit abspulte, konnte das Offensivtalent erstmals seit seiner Schulterverletzung aus dem Sommer-Trainingslager wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren.

Ob es für Heintz für einen Einsatz gegen die Werkself am Samstagabend (Anstoß: 18.30 Uhr) reicht, darf dennoch bezweifelt werden. Stattdessen wird wohl erneut Sechser Eric Martel (23) in der letzten Defensivreihe aushelfen müssen, während Krauß seine Position im Mittelfeld übernehmen könnte.