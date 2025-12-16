"Nacktkontrollen"-Zoff eskaliert: Fanhilfe feuert gegen Polizei zurück

Köln - Der Sieg von Bayer 04 Leverkusen im Rheinderby gegen den 1. FC Köln ist in den Hintergrund geraten. Ein Fan-Boykott aufgrund einer angeblichen "Nacktkontrolle" überschattete das Spiel.

Die Fanhilfe Köln hat sich gegen die Darstellung der Polizei gewehrt. (Symbolbild) © IMAGO / Contrast

Einen Tag nach der Begegnung teilte die Polizei mit, dass sich ein überprüfter Mann selbstständig seine Hose ausgezogen habe. Demnach sei es zu keiner "Nacktkontrolle" gekommen.

Doch die Fanhilfe "Kölsche Klüngel" wehrt sich gegen die Darstellung der Behörden und feuert zurück.

"Wenn eine Person im Rahmen einer polizeilichen Kontrolle aufgefordert wird, sämtliche Kleidungsstücke abzulegen und nur in Unterwäsche zu verbleiben, und wenn anschließend ein Blick in den Intimbereich erfolgt, dann handelt es sich – unabhängig von der behördlichen Bezeichnung – nach allgemeinem Verständnis um eine Nacktkontrolle", macht die Fanhilfe in einem Statement klar.

Demnach habe die Maßnahme zur Identifizierung des Fans gedient, wie die Beamten am Spieltag mitgeteilt haben sollen. Tatsächlich soll die Kontrolle jedoch erfolgt sein, weil der betroffene Anhänger kein gültiges Ticket habe vorweisen können.