Wegen Abstieg: Mitarbeiter des 1. FC Köln müssen krasse Gehaltseinbußen hinnehmen

Köln - Zum siebten Mal muss der 1. FC Köln den bitteren Gang in die 2. Bundesliga antreten. Das hat allerdings nicht nur Auswirkungen auf die Profi-Abteilung, auch andere Bereiche müssen den Gürtel nun enger schnallen.

Auf über 20 Prozent ihres Gehaltes sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim FC in der 2. Bundesliga verzichten. © Rolf Vennenbernd/dpa

Und das hat Folgen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Kölner Krisenklub!

Denn die müssen nun mit Gehaltseinbußen von über 20 Prozent rechnen. Davon berichtet zumindest der Kölner "Express".

Grund für den Sparzwang am Geißbockheim sind krasse Umsatzeinbußen im Fußball-Unterhaus. Dabei geht es um rund "40 Millionen Euro", wie Sportdirektor Christian Keller (46) bereits Ende April bestätigte.

Gleichzeitig bekräftigte der 46-Jährige jedoch, dass der Verein "in der 2. Liga in der Lage sein wird, sich aus eigener Kraft zu tragen." Eben auch, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle Gehaltseinbußen in Kauf nehmen müssen.