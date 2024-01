"Gehen fest davon aus ..."! Hat der FC Köln bald wieder einen Nationalspieler im Kasten?

FC-Talent Jonas Urbig (20, r.) wird von Mitspieler Maximilian Dietz (21) nach dem 1:0-Sieg gegen den SC Paderborn geherzt. © David Inderlied/dpa

Der derzeit von Köln an Greuther Fürth ausgeliehene Jonas Urbig (20) hat am vergangenen Wochenende das wohl beste Spiel seiner jungen Profi-Karriere zeigen können.

Kein Wunder also, dass der 20-Jährige nach dem 1:0-Sieg gegen den SC Paderborn nur so mit Lob überschüttet wird. SCP-Trainer Lukas Kwasniok (42) hatte Urbig gar als "kommenden Nationaltorhüter", der in der 2. Bundesliga nichts verloren habe, geadelt.

Für viele Fans kommen die Leistungen des U21-Nationaltorhüters überraschend, für seinen Heimatverein allerdings ganz und gar nicht. Thomas Kessler (38), Leiter Lizenzspielerbereich und beim FC verantwortlich für die Leihspieler, betont: "Dass Jonas ein großes Torwarttalent ist, wussten wir auch schon vorher."

Daher habe sich der Verein bereits im letzten Jahr dazu entschlossen, dem Talent über verschiedene Leihen Spielpraxis zu geben und so seine Entwicklung zu forcieren.