Wichtiges Zeichen im Kampf um Klassenerhalt: 1. FC Köln soll diesen Spieler fest verpflichtet haben!

Das berichtet zumindest das vereinsnahe Online-Magazin Geissblog am heutigen Montag. Statt die mit den Italienern vereinbarte Kaufsumme in Höhe von 2,5 Millionen Euro soll sich der FC die Dienste Chabots lediglich für 1,5 Millionen Euro gesichert haben.

In bislang 15 von 17 Spielen in dieser Saison stand der 25-Jährige über die volle Distanz auf dem Rasen und steuerte zeitgleich zwei Torvorlagen bei. Zum Vergleich: In seinem ersten Jahr in der Domstadt kam Chabot lediglich auf sechs Einsätze für die Kölner.

Das hat sich allerdings aufgrund der Verletzung von Abwehrkollege Luca Kilian (23) geändert. An der Seite von Timo Hübers (26) spielte sich der Ex-Akteur aus Groningen fortan in der Verteidigung fest und dürfte maßgeblichen Anteil am kurz bevorstehenden Klassenerhalt der Rheinländer haben.