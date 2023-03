Wieder kein Tor! Frust-Serie des 1. FC Köln geht bei peinlicher Heimpleite gegen Bochum weiter

Trotz Herz und Leidenschaft blieb dem FC Köln gegen couragierte Bochumer ein eigener Treffer verwehrt. © Federico Gambarini/dpa

"In der Bundesliga kann jeder jeden schlagen und wir sollten gewarnt sein, bei uns zu bleiben", warnte FC-Trainer Steffen Baumgart sein Team vor Spielbeginn am DAZN-Mikro.

Wie Recht er damit behalten sollte... Denn nach gerade einmal neun Minuten war es der Bochumer Kevin Stöger, der den VfL nach einem Foulspiel von Timo Hübers per Foulelfmeter in Front brachte - 0:1... In der Folge entwickelte sich ein phasenweise temporeiches und intensives Spiel, in dem Jeff Chabot beinahe auf 1:1 gestellt hätte (18.).

Mit den 274 torlosen Minuten im Rücken fiel es den Geißböcken fortan sichtlich schwer, sich ins letzte Drittel zu kombinieren und VfL-Keeper Manuel Riemann ernsthaft in die Bredouille zu bringen.

Ein ganz anderes Bild bot sich den 50.000 Zuschauern auf der Gegenseite. Einer starken Parade von Marvin Schwäbe gegen Takuma Asano war es zu verdanken, dass die Kölner im zwischenzeitlichen Schneetreiben von Köln-Müngersdorf nach einer halben Stunde nicht mit 0:2 hinten lagen.