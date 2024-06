Wochen der Wahrheit beim 1. FC Köln: Dienstältester Profi verlässt die Domstadt

Benno Schmitz (29, 3. v. l.) stand in 142 Pflichtspielen für den 1. FC Köln auf dem Rasen. © Friso Gentsch/dpa

Er war so lange beim FC wie kein anderer aktueller Spieler: In stolzen 142 Pflichtspielen trug der 29-Jährige das Trikot mit dem Geißbock auf der Brust. Gegen den 1. FC Heidenheim am letzten Spieltag der vergangenen Saison sollte es sein letztes Mal gewesen sein.

Denn Schmitz will offenbar eine Luftveränderung! Zwar hätte Kölns Sport-Geschäftsführer Christian Keller (47) den Rechtsfuß gerne mit in die 2. Liga genommen, allerdings hatte der wohl andere Gehaltsvorstellungen. Das berichtet zumindest der "Express".

Wohin es den gebürtigen Bayern nun ziehen wird, ist noch unklar. In den Medien kursieren allerdings Gerüchte, dass der Hamburger SV mit Kölns Ex-Trainer Steffen Baumgart (52) an den Diensten des zuverlässigen Rechtsverteidigers interessiert sei.

Ob an den Spekulationen etwas dran ist? Ungewiss. Allerdings würde eine Wiedervereinigung von Schmitz und Baumgart durchaus Sinn ergeben.