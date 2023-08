Zwei Tore zum Heimdebüt: Das denkt Cristian Fiél über sein Sturm-Juwel (17)!

Nürnberg - Can Uzun - dieser 17-Jährige ist spätestens seit Sonntagnachmittag ganz Fußballdeutschland ein Begriff! Mit zwei Toren rettete er Ex- Dynamo -Coach Cristian Fiél (43) dessen Heimdebüt (2:2 gegen Hannover 96 ). Anschließend äußerte sich Nürnbergs Chefcoach differenziert zu seinem Sturm-Juwel.

Can Uzun (17) strahlt nach seinen ersten beiden Profi-Toren die erfrischende jugendliche Leichtigkeit aus. © Daniel Karmann/dpa

Am Ende sollte es doch noch ein versöhnliches Heimdebüt für Fiél werden. In der letzten Minute konnte der 1. FC Nürnberg den kompletten Fehlstart in die Zweitliga-Saison abwenden - dank Uzun!

Der 17-Jährige avancierte in seinem ersten Heimspiel für die Club-Profis zum jüngsten Torschützen der Nürnberger Vereinsgeschichte. Zunächst sorgte der Youngster in der 66. Minute für den Anschlusstreffer, ehe er in der zweiten Minute der Nachspielzeit den erlösenden Ausgleich per Elfmeter erzielte.

Allein diese Aktion war eine Demonstration der Stärke, ist es doch alles andere als selbstverständlich, dass nicht einer der erfahrenen Profis, sondern der Jüngste auf dem Platz zum entscheidenden Schuss antrat.

Und das gegen keinen Geringeren als Weltmeister-Keeper Ron-Robert Zieler (34) im 96-Tor!

"Der Junge weiß schon, was er kann. Und er liebt diese Situationen. Er liebt dieses Eins-gegen-Eins", charakterisierte sein Trainer ihn auf der anschließenden Pressekonferenz.

Und Uzun behielt die Nerven, denn dem Treffer zum 2:2 gingen bange Minuten voraus, der VAR überprüfte lange die Elfmeter-Entscheidung des Hauptschiedsrichters Patrick Alt (38).