Ab auf die Schulbank: So will Oberlehrer Baumgart Union Berlin aus Krise führen

Berlin - Union Berlins Trainer Steffen Baumgart (54) will mit seinem strauchelnden Team möglichst schnell wieder von der Fehler-Analyse in die Umsetzung kommen.

Wird Fußballlehrer Steffen Baumgart (54) seine Schützlinge gegen Leverkusen wieder auf Kurs bringen? © Christian Charisius/dpa

"Du behebst es nur, indem Du es machst", sagte der 54-Jährige vor dem Heimspiel der Berliner am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Bayer Leverkusen.

"Das ist wie früher in der Schule, wenn der Lehrer sagt: 'Lernst Du?' Und lernst Du nicht, ist es eine schlechte Note. Da brauchst Du hinterher nicht mehr anfangen, ist zu spät", erklärte Baumgart.

Seine Mannschaft hat in diesem Jahr in der Bundesliga immer noch nicht gewonnen. Der Vorsprung auf die Abstiegsregion ist auf sechs Punkte geschmolzen.

Mittelfeldspieler Aljoscha Kemlein (21) hatte zuvor in einer Medienrunde davon gesprochen, dass dem Team aktuell der absolute Wille fehle. Das wollte sein Trainer so nicht gelten lassen. Es gehe eher um falsche Entscheidungen. "Wir sind ganz klar bei uns, wir müssen die Dinge, die wir wirklich gut machen, wieder besser machen."

Dass sich die Leverkusener im Verlauf der Saison immer mehr gefunden hätten, sei für ihn angesichts des großen Umbruchs im Sommer keine Überraschung, so Baumgart.