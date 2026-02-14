Union-Coach Baumgart verteilt keine Geschenke: "Wollen Spiel gewinnen"
Berlin - Ausgerechnet am Valentinstag trifft Steffen Baumgart (54) am 22. Bundesliga-Spieltag auf seine alte Liebe HSV - Geschenke will er aber trotzdem nicht verteilen.
Zwar freue er sich auf die Stadt, das Stadion und das Wiedersehen - im zweiten Anlauf - mit vielen alten Bekannten, aber "wir wollen das Spiel gewinnen", kündigte der 54-Jährige im Vorfeld der Partie an.
Und das wäre auch äußerst wichtig für die Eisernen, die nach wie vor auf den ersten Sieg im Jahr 2026 warten, nach nunmehr sechs sieglosen Partien in Folge.
Zudem wäre ein Dreier gegen die Hamburger umso wichtiger, denn die würden mit einem Sieg am Hauptstadtklub vorbeiziehen und hätten obendrein ein Nachholspiel in der Hinterhand.
Damit könnten die Köpenicker zum einen den Anschluss an die internationalen Plätze verlieren und zum anderen der Abstiegszone doch noch einmal gefährlich nahekommen.
Über langfristige Ziele wollte der Übungsleiter aber gar nicht sprechen. "Egal was für ein Ziel wir haben, es geht darum, Punkte zu holen, und dann werden wir sehen, wo wir stehen. Fokus ist immer nur das nächste Spiel", betonte er.
Union-Coach Steffen Baumgart warnt vor HSV: "Ihre absolute Stärke ist das Umschaltspiel"
Bange ist Baumgart vor der Rückkehr in die Hansestadt aber nicht. Man fahre dort "mit viel Optimismus hin" und hoffe, "dass wir eine gute Leistung bringen", bekräftige er.
Respekt hat sich sein Ex-Klub aber schon bei ihm erarbeitet. Nicht ohne Grund, denn die Hanseaten sind seit vier Begegnungen ungeschlagen, haben selbst dem FC Bayern erfolgreich Paroli geboten.
"Ihre absolute Stärke ist das Umschaltspiel, wenn du als generische Mannschaft Fehler im Aufbau machst", warnte der FCU-Coach, der bei seiner Rückkehr ins Volksparkstadion am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf die Unterstützung von 5800 Berliner Schlachtenbummlern bauen kann.
Von Februar bis November 2024 war Steffen Baumgart selbst für die HSV-Geschicke an der Seitenlinie verantwortlich, bevor er freigestellt wurde. Sein damaliger Co-Trainer Merlin Polzin (35) übernahm und führte die Rothosen zum Aufstieg. Kontakt habe er mit seinem ehemaligen Assistenten aber nicht mehr.
