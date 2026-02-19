Union-Star schlägt Alarm: "Fehlt der absolute Wille"

Berlin - Geistert das Abstiegsgespenst doch noch einmal durch die Alte Försterei? Union Berlin wartet noch immer auf den ersten Sieg im Jahr 2026. Der Vorsprung auf den Tabellenkeller schmilzt.

Auch in Hamburg konnten die Spieler von Union Berlin wieder keinen Sieg mit den mitgereisten Fans feiern. © Christian Charisius/dpa

Aktuell beträgt der Abstand zum Tabellen-Sechzehnten Werder Bremen zwar weiterhin sechs Punkte - und elf Tore -, aber der Trend in Köpenick ist besorgniserregend.

Nach zwei wichtigen Dreiern vor Weihnachten gegen RB Leipzig und beim 1. FC Köln ist im neuen Jahr Tristesse eingekehrt. Es stehen bislang vier Unentschieden und drei Niederlagen zu Buche, zuletzt beim 2:3 gegen den HSV, der dadurch in der Tabelle vorbeigezogen ist.

Angst gehe allerdings noch nicht um, "aber wir sind uns der Situation bewusst", betonte Aljoscha Kemlein (21) in einer Medienrunde. Schließlich sind auch noch viele Spieler im Kader, die den Abstiegskampf hautnah miterlebt haben. "Dieses Bewusstsein ist extrem da", erklärte der 21-Jährige.

Allerdings sei allen im Team bewusst, "dass es wieder darum geht, Siege einzufahren, um nicht tiefer in den Abstiegskampf zu rutschen", unterstrich der Mittelfeldspieler.

Die nächste Chance haben die Köpenicker am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in heimischen Gefilden gegen Bayer Leverkusen. Keine leichte Aufgabe, denn die Werkself befindet sich nach Startschwierigkeiten wieder auf Königsklassen-Kurs.