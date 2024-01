Alles neu 2024: So plant Union Berlin die Wende

Nenad Bjelica (52) darf wohl bald neue Spieler begrüßen. © Matthias Koch/dpa

Am Dienstagmorgen startet für Union die Mission Klassenerhalt mit dem Trainingsauftakt an der Alten Försterei.

Wenn Trainer Nenad Bjelica (52) seine Schützlinge aus dem Urlaub empfängt, werden ersten Berichten zufolge noch keine Neuzugänge auf dem Platz stehen.

Allerdings gilt es als so gut wie sicher, dass Sportchef Oliver Ruhnert (52) den ein oder anderen neuen Spieler in den kommenden Wochen an Land ziehen wird.

Vor wenigen Tagen war über ein Interesse an Jan Bednarek (27) vom FC Southampton berichtet worden. Der Innenverteidiger war bei den Eisernen bereits im Sommer Thema. Kommt der Pole, dürfte es für Leonardo Bonucci (36) wohl keine Zukunft in Berlin geben.

Nach seinem geplatzten Wechsel zur Roma sucht der Europameister von 2021 weiter nach einem neuen Arbeitgeber.

Neben Bonucci soll auch Sheraldo Becker (28) gehen. Bei einem ordentlichen Angebot wird Union seinem Stürmer keine Steine in den Weg legen.