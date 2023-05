Alte Probleme: Verschläft Union noch die Champions League?

Berlin - Eigentlich war die Champions League doch schon so gut wie eingetütet. Nach dem überzeugenden 4:2 gegen den SC Freiburg roch es in ganz Köpenick schon nach Königsklasse. Jetzt aber wird das Saisonfinale gegen Bremen doch noch zum Endspiel - weil beim 2:4 in Sinsheim ein eigentlich schon überwundenes Problem aufgetaucht ist.