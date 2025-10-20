Aufatmen bei Union Berlin: Kapitän Trimmel nicht verletzt

Berlin - Am vergangenen Freitag durfte Union Berlin sich über einen 3:1-Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach freuen, nur die vorzeitige Auswechslung von Christopher Trimmel (38) gab Anlass zur Sorge.

Christopher Trimmel (38) hat nach seiner Auswechslung gegen Gladbach am Montag wieder mit der Mannschaft trainiert. © Soeren Stache/dpa

Mittlerweile gibt es Entwarnung beim Kapitän, denn er konnte am Montagmittag fast das gesamte Mannschaftstraining absolvieren.

Die Oberschenkelverletzung, wegen der er ausgewechselt werden musste, hat sich offensichtlich nicht als so schwerwiegend erwiesen.

Damit dürfte der zuverlässige Österreicher auch am Freitag (20.30 Uhr/Sky) für das Auswärtsspiel bei Werder Bremen eine Option sein.

Fast vollständig im Training waren Verteidiger Josip Juranovic (30) und Angreifer Livan Burcu (21) am Start.

Beide fehlten in den letzten Monaten wegen einer Waden- beziehungsweise Knöchelverletzung.