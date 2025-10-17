Union lässt den Fohlen keine Chance: Doppelter Doekhi verschärft Gladbach-Krise

Berlin - Wichtiger Sieg am Freitagabend: Union Berlin hat den Flutlicht-Kracher gegen Borussia Mönchengladbach mit 3:1 (2:1) für sich entschieden. Die Eisernen verschärfen damit die Krise beim Traditionsklub.

Der Doppelpacker Danilho Doekhi verschwindet in der Jubeltraube. © Soeren Stache/dpa

Wer Spektakel erwartet hatte, wurde nicht enttäuscht. Schon der Anstoß hatte es in sich. Gladbachs Florian Neuhaus versuchte es direkt vom Mittelkreis, das früheste Tor der Bundesligageschichte blieb ihm aber verwehrt.

Stattdessen legte Union einen Traumstart hin. Derrick Köhn verpasste zunächst noch die frühe Führung, doch die Ecke hatte Folgen. Beinah unbedrängt nickte Danilho Doekhi ein.

Viel schlimmer hätte der Start aus Sicht der Gladbacher, die die schnelle Antwort verpassten, kaum sein können. Sie hatten sich so viel vorgenommen, sahen aber gegen mutig aufspielende Unioner kein Land.

Die Folge: die Berliner legten nach. Ilyas Ansah ließ die Abwehr der Gäste ganz alt aussehen. Locker dribbelte er sich durch den Strafraum, ließ zwei Gegenspieler stehen und schloss ab. Die Kugel klatschte erst an den Pfosten, Doekhi aber stand goldrichtig und staubte ab. Das war viel zu einfach, war den Eisernen aber natürlich vollkommen egal.