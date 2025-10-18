Union Berlin wieder eklig: Doekhi stellt sich ins Schaufenster

Berlin - Union Berlin hat am "Flutlichtfreitag" nicht immer souverän, aber am Ende verdient gegen Borussia Mönchengladbach gewonnen. Besonders Dank Danilho Doekhi (27), der einen Doppelpack schnüren konnte.

Danilho Doekhi (27) hat nicht nur in der Defensive vollen Einsatz gezeigt, sondern sich auch als Doppeltorschütze in Szene gesetzt. © Soeren Stache/dpa

Der Innenverteidiger war bereits in der 3. Minute nach einer Ecke von Christopher Trimmel (38) zur Stelle und sorgte mit einem wuchtigen Kopfball für die eiserne Führung.

23 Zeigerumdrehungen später markierte er per Abstauber das 2:0 für die Hausherren. Der Niederländer war nach einem Standard vorn geblieben und veredelte eine starke Einzelleistung von Ilyas Ansah (20), der mit seinem Schuss noch am rechten Pfosten scheiterte.

Dementsprechend zufrieden zeige sich der Abwehrmann in einem seltenen Interview am Sky-Mikrofon. Mit nunmehr neun Treffern ist Doekhi aktuell der geteilt torgefährlichste Innenverteidiger in den fünf europäischen Top-Ligen.

Das dürfte neuerliche Begehrlichkeiten wecken, denn der Abwehrmann wird immer wieder mit einem Abgang in Verbindung gebracht. Im kommenden Sommer wäre er sogar ablösefrei zu haben, sodass die Köpenicker nur noch im Winter mit ihm Kasse machen könnten.

Sein Trainer zeigte sich bei der Pressekonferenz nach dem Spiel ebenfalls zufrieden. Es sei der Plan gewesen von Anfang an Druck zu machen.