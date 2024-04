Union droht Absturz auf Relegationsplatz: "Mannschaft hat es begriffen"

Berlin - Union Berlin unter Zugzwang. Bochum hat schon am Freitagabend vorgelegt, auch Wolfsburg konnte einen wichtigen Dreier einfahren. Eine Niederlage können sich die Eisernen nicht erlauben: Es droht der Absturz auf den Relegationsrang.

"Manchmal muss ich im Trainerteam lauter werden, manchmal muss ich zu Hause lauter werden. Das ist so im Leben. Wenn mir etwas nicht gefällt, muss ich reagieren. Die Mannschaft hat gut reagiert auf meine Kritik."

"Die Mannschaft hat es absolut begriffen in dieser Woche, wo wir sind und worum wir kämpfen müssen", sagte der Kroate auf der Pressekonferenz. Beim öffentlichen Training am Mittwoch war er nicht ganz so zufrieden mit seiner Mannschaft.

Der brenzligen Lage sind sie sich beim Kult-Klub bewusst. Trainer Nenad Bjelica (52) hat schon vor dem Bayern-Spiel in den Abstiegskampfmodus geschaltet - und offenbar auch seine Elf.

Die Köpenicker stehen zwar weiter knapp über den Strich, doch Mainz kann bei einer Auswärtspleite noch an ihnen vorbeiziehen.

Im Hinspiel gelang Union nach einer qualvollen Serie von 12 sieglosen Bundesligaspielen der Befreiungsschlag. © Andreas Gora/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

Die Marschrichtung ist klar: Union will die drei Punkte. "Wir spielen immer auf Sieg", kündigte Bjelica an. Es wäre erst der dritte Auswärtssieg in dieser Saison.

Gutes Omen aber: Mit Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr/DAZN) geht es zum Lieblingsgegner. Die letzten fünf Spiele konnten allesamt gewonnen werden. Zuletzt im Dezember (3:1). Es war das Bundesliga-Debüt von Nenad Bjelica. "Es war ein sehr wichtiger und souveräner Sieg nach einer langen Zeit. Wir wollen diese Serie fortsetzen."

Dafür aber muss Union kaltschnäuziger vor dem Kasten werden. Ein Problem, das die Gladbacher nicht haben. Die offensivstarken Fohlen haben mit 53 Treffern mehr als doppelt so viel Tore erzielt als die Eisernen (26).

"Wir müssen wieder zu den Stärken kommen, die wir im Spiel in Frankfurt, gegen Werder Bremen oder in Hoffenheim gezeigt haben, wo wir sehr stabil verteidigt haben, aber immer wieder auch gefährlich im Konterspiel waren", so Bjelica.

Damit - wie schon bei seinem Debüt - der Turnaround gelingt.