Bei Union klingelt die Kasse: Neuer Sponsor ist da

Oliver Ruhnert (51) freut sich über einen wahren Geldregen. © Soeren Stache/dpa

Und schon wieder sind die Eisernen aus Köpenick dem Stadtrivalen einen Schritt voraus. Anders als die Alte Dame aus Charlottenburg sind die Ost-Berliner in Sachen Sponsorensuche fündig geworden.

Wie die Eisernen am Donnerstag bekannt gegeben haben, wird das britische Unternehmen JD als Top-Sponsor beim Tabellenvierten der letzten Saison einsteigen.

JD wird in der 1. Runde des DFB-Pokals erstmalig auf den Ärmeln der Eisernen vertreten sein. Zudem ist das britische Unternehmen JD zukünftig auf den LED-Banden im Stadion An der Alten Försterei zu sehen.

Obendrein ziert JD auch diverse Banner in den sozialen Medien. Michael Armstrong, Global Managing Director bei JD, sagte zur künftigen Zusammenarbeit folgendes: "JD ist begeistert, den 1. FC Union Berlin in unserer wachsenden Liste von Top-Fußballsponsorings begrüßen zu dürfen. Als einer der aufstrebenden Vereine in Europa bringt Union eine einzigartige Kultur und Verbindung zu den Fans mit in unsere Partnerschaft, die wir gerne mit Leben füllen möchten."

Neben Union Berlin arbeiten die Briten bereits mit diversen Teams aus der Premier League zusammen. Dazu zählen unter anderem Leeds United, FC Southampton oder auch Brighton & Hove Albion.