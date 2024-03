Beschwert sich Union-Star Vertessen in die Startelf? "Er ist ein Kandidat"

Union-Neuzugang Yorbe Vertessen (23) hat sich unter der Woche über zu wenig Spielzeit beschwert. © Patrick Post/AP/dpa

Auf der anderen Seite blieben die Borussen zuvor zehn Spiele ungeschlagen und auch Union hat in der Rückrunde zu alter Stärke gefunden. Seit vier Spielen sind die Eisernen inzwischen unbesiegt. Zu Hause sind es gar sechs. In der Alten Försterei sind sie längst wieder eine Macht.

Diese Heimstärke soll auch Borussia Dortmund zu spüren bekommen." Wir sind in einer Situation, in der wir nicht schauen, wer der Gegner ist. Ob das wie Borussia Dortmund ein großer Name oder ein anderer Gegner ist. Wir müssen fleißig Punkte sammeln", sagte Union-Trainer Nenad Bjelica (52).

Der Kroate kann personell bis auf den gesperrten Robin Gosens (29) aus dem Vollen schöpfen. Heißt: Gerade in der Offensive hat er die Qual der Wahl, was einen großen Konkurrenzkampf zur Folge hat.

So hat unter der Woche Winter-Neuzugang Yorbe Vertessen (23) bereits mehr Spielzeit gefordert. Der Flügelstürmer ist erst seit wenigen Wochen in Berlin und sei "schon ein bisschen enttäuscht".