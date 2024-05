Elfer-Drama beim Streichs letztem Tanz: Haberer schießt Union zum Klassenerhalt

Berlin - Nerven-Krimi in der Alten Försterei! Union Berlin ist der Relegation auf dem letzten Meter noch entkommen. Die Eisernen siegten im letzten Spiel von Christian Streich mit 2:1 (0:0) gegen den SC Freiburg und schaffen damit noch den direkten Klassenerhalt - dank Benedict Hollerbach und Jannik Haberer.

Josip Juranovic visierte die rechte Ecke an, scheiterte aber mit seinem Elfmeter an Atubolu. © JOHN MACDOUGALL / AFP

Kurz zuvor eingewechselt brachte er die ohnehin schon lautstarke Alte Försterei zum Beben. Ritsu Doan glich zwar mit einem umstrittenen Tor aus, doch das letzte Wort hatte Haberer.

Kevin Volland scheiterte in der Nachspielzeit zunächst noch vom Elfmeterpunkt, dann aber war der Ex-Freiburger zur Stelle. Schon in der ersten Hälfte scheiterte Union durch Josip Juranovic vom Punkt. Was für ein Drama!

Da aber Bochum gegen Werder Bremen (1:4) patze, beendet Union die Saison nur aufgrund des besseren Torverhältnisses auf Platz 15. Sie bleiben ganz knapp über den Strich. Stattdessen muss nun der VfL gegen Düsseldorf in die Relegation.

"Heute war das wieder typisch Union-Like. Man hat in der Manschaft gesehen, dass wir nicht zerfallen, immer weitermachen und uns von nicht beinflussen lassen. Das haben wir uns speziell unter Marco Grote die letzten zwei Wochen erarbeitet", sagte der erleichterte Kapitän Christopher Trimmel. "Unsere Tugenden standen wieder im Vordergrund. Am Ende war das wahrscheinlich der Schlüssel zum Sieg."