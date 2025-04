Brisantes Union-Widersehen nach Feuerzeug-Skandal: "Bochum kann Spaß machen"

Keeper Patrick Drewes (32) wurde im Hinspiel von einem Feuerzeug getroffen. © Andreas Gora/dpa

"Beide Vereine haben in der Vorbereitung dieses Spiels sehr professionell agiert, entsprechend auch zusammengearbeitet", sagte Unions Geschäftsführer Kommunikation Christian Arbeit vor der Partie in der Fußball-Bundesliga am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) in Bochum.

"Es ist gut vorbereitet. Beide Vereine haben ihren Teil dazu beigetragen, nicht vorher irgendwas anzuheizen, sondern im Gegenteil: Ich glaube, wir haben allseits sehr besonnen agiert in den letzten Wochen", sagte Arbeit.

2700 Fans begleiten den Klub ins Ruhrgebiet und haben auch einen Fanmarsch angekündigt. Das sei allerdings normal, betonte Arbeit.

Das Hinspiel im Stadion An der Alten Försterei war im Dezember für mehr als 25 Minuten unterbrochen, nachdem der Bochumer Schlussmann Patrick Drewes (32) von einem aus dem Union-Block geworfenen Feuerzeug getroffen worden war und vom Feld musste.