Nach Feuerzeug-Skandal-Wurf: Bochum-Keeper Drewes muss weiter aussetzen

Patrick Drewes (31, M.) wurde von Betreuern vom Feld gebracht. © Andreas Gora/dpa

Bochums Keeper soll jedoch am Donnerstag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen - und auch am Wochenende wieder spielen.

Der 31-Jährige wurde in der Nachspielzeit von einem Feuerzeug am Kopf getroffen. Von Betreuern gestützt ging es erst in die Kabinen und anschließend ins Krankenhaus. Der Torhüter litt unter Übelkeit, Kopfschmerzen und Unwohlsein. Ein Test auf Gehirnerschütterung sei aber unauffällig verlaufen, teilte ein Sprecher des Bundesligisten mit.

"Für Donnerstag ist der Trainingseinstieg wieder geplant. Aber er muss die Ereignisse verarbeiten, das ist nicht so einfach. Ich glaube, es unterschätzen viele, was sich bei ihm mental abgespielt hat nach dem Feuerzeug-Wurf und dann im Nachgang", sagte VfL-Coach Dieter Hecking (60).



Was der 60-Jährige damit meint: Nach dem Nicht-Angriffspakt und dem angekündigten Protest der Bochumer gingen die Diskussionen im Netz erst richtig los - befeuert auch durch Experten wie Manuel Gräfe (51).