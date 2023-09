Darum muss Bonucci auf sein Union-Debüt noch warten

Berlin - Der Hype um Leonardo Bonucci (36) ist weiter groß. 500 Pflichtspiele für Juventus Turin, neun Meisterschaften in der Serie A, viermaliger Pokalsieger, 121 Länderspiele, Europameister - in Köpenick kickt nun ein absoluter Weltstar.

Juve-Legende Leonardo Bonucci (36) saß gegen RB Leipzig 90 Minuten auf der Bank. © Andreas Gora/dpa

Wobei das mit dem Kicken in der Alten Försterei noch etwas dauert. Das 0:3 gegen RB Leipzig sah der Italiener von der Bank aus. Für einen Einsatz hat es nicht gereicht. Das Debüt muss noch warten.

Das dürfte zum einen am Spielverlauf - Union Berlin musste die letzte halbe Stunde in Unterzahl agieren - und zum anderen am Fitnesszustand gelegen haben: "Er hatte ja keine Vorbereitung, wie man sie eigentlich haben sollte. Ich habe mich mit ihm ausgetauscht - zum Teil haben sie zu dritt trainiert. Das hat dann natürlich nicht viel mit Vorbereitung zu tun", erklärte Urs Fischer (57) nach Schlusspfiff bei DAZN.

Die Juve-Legende war unter Trainer Massimiliano Allegri (56) aufs Abstellgleis geraten. Der 36-Jährige wurde regelrecht aussortiert, schloss sich am Deadline Day schließlich den Eisernen an.

Zwei Tage waren dann trotz des großen Namens und der Menge an Erfahrung dann aber doch zu wenig, um ins kalte Wasser geworfen zu werfen.