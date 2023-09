Traumtor und Volland-Rot: Unions Heimserie von RB Leipzig furios gestoppt

Berlin - Was für ein bitteres Jubiläum! Union Berlin hat mal wieder ein Heimspiel verloren. Gegen RB Leipzig setzte es ein 0:3 (0:0). Es ist die erste Heimniederlage seit eineinhalb Jahren. Zudem sah Kevin Volland bei seiner Startelfpremiere die Rote Karte. Sein 250. Bundesligaspiel endete mit einem Platzverweis.

Unions David Fofana (l.) und Leipzigs Xaver Schlager lieferten sich eine intensive erste Halbzeit. © Andreas Gora/dpa

Alle wollten Juve-Legende Leonardo Bonucci sehen, sein Debüt muss aber noch warten. Der Italiener musste von der Bank mitansehen, wie RB gegen zehn Eiserne einen ungefährdeten Sieg einfuhr.

Die Show stahl aber ohnehin Leipzigs Xavi Simons. Sein Traumtor besiegelte die erste Heimniederlage nach zuvor 24 ungeschlagenen Spielen zu Hause.

"In erster Linie gilt es unser Gesicht zu zeigen", kündigte Urs Fischer vor Anpfiff am DAZN-Mikrofon an. Und das tat seine Elf.

Die Hausherren setzten auf ein altbewährtes Mittel. Das da wäre: Kontern. So auch in der 13. Minute, als Kevin Volland bei seiner Startelfpremiere die Führung auf dem Kopf hatte, aber an Janis Blaswich scheiterte.

RB hatte zwar mehr vom Spiel, biss sich aber an der gewohnt sattelfesten Defensive der Berliner die Zähne aus. Wenn es mal gefährlich wurde, dann nach einer Ecke oder aus der Distanz.