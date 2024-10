Eigengewächs David Preu bleibt eisern: Vertrag bei Union Berlin verlängert

In der vergangenen Saison war er an den VfR Aalen in die Regionalliga verliehen worden. Nach dem Leih-Ende kehrte er nach Berlin zurück und absolvierte bei den Profis die gesamte Sommervorbereitung.

"David hat in dieser Sommervorbereitung gezeigt, was er bei uns im Nachwuchs und bei Aalen in der Regionalliga gelernt hat. Daher sind wir überzeugt, dass er sein Potenzial voll ausschöpfen kann, wenn er weiter hart an sich arbeitet. Wir freuen uns, dass er seine Zukunft beim 1. FC Union Berlin sieht", sagte der Geschäftsführer Profifußball, Horst Heldt (54).