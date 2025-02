Er kam, sah und siegte: Marin Ljubicic trifft bei Debüt für Union Berlin

Marin Ljubicic (l.) trifft kurz nach seiner Einwechslung zum 2:0 gegen die TSG. © Uwe Anspach/dpa

Coach Steffen Baumgart wechselte seinen Joker in der 59. Minute ein und der sollte sofort stechen. Bereits zwei Zeigerumdrehungen später durfte der Kroate zum ersten Mal im Trikot der Köpenicker jubeln.

Seinem Treffer zum 2:0 ging allerdings ein haarsträubender Fehlpass von Hoffenheims Innenverteidiger Kevin Akpoguma voraus, den Jeong Woo-yeong sofort in den Lauf von Ljubicic spielte, der den Ball an TSG-Keeper Luca Philipp vorbei in die Maschen donnerte.

Die rund 20.000 Fans in der nicht ausverkauften PreZero-Arena sahen eine verhaltene Anfangsphase von beiden Teams - den meisten Alarm machten die rund 2000 mitgereisten Schlachtenbummler aus der Hauptstadt.

Die Eisernen suchten immer wieder Benedict Hollerbach, der seinen Gegenspieler auf dem linken Flügel ein ums andere Mal schwindelig spielte, aber die Präzision beim finalen Pass vermissen ließ.

In der 24. Minute war der Bann dann endlich gebrochen und das gleich in dreierlei Hinsicht: Zum einen ging Union nach einem Treffer vom bärenstarken Hollerbach in Führung.