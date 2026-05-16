Eta sagt "Tschüss" bei Union Berlin: Gibt's zum Abschied noch einen Sieg?

Berlin - Mit einem Sieg will sich Marie-Louise Eta (34) am Samstag bei Union Berlin als erste Cheftrainerin eines Bundesliga-Klubs der Herren verabschieden.

Marie-Louise Eta (34) steht am Samstag zum (vorerst?) letzten Mal bei den Herren von Union Berlin an der Seitenlinie. © Torsten Silz/dpa

Ein Erfolg gegen den FC Augsburg im Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) würde die persönliche Bilanz von sechs Spielen mit jeweils zwei Siegen, Unentschieden und Niederlagen ausgleichen.

Eta übernimmt in der kommenden Saison das Frauen-Team von Union in der Bundesliga, das seine Heimspiele auch im Stadion An der Alten Försterei austrägt.

Während Union je nach den Spielausgängen noch an Mainz 05 und dem Hamburger SV in der Tabelle auf den zehnten Platz vorbeiziehen könnte, kann sich der Gegner mit einem Erfolg möglicherweise noch einen Platz im internationalen Geschäft sichern.

Die Statistik spricht dabei für die Gäste. In den bisherigen sechs Duellen in Köpenick konnten die Eisernen lediglich in der Premierensaison einen Sieg feiern.