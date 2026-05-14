Bollwerk bricht offiziell auseinander: Union-Trio um Leite verlässt Berlin

Berlin - Eine Ära endet! Union Berlin verabschiedet sich vor dem Saisonfinale am Samstag gegen Augsburg von drei Stars: Diogo Leite, Danilho Doekhi und Alex Kral (alle 27). Das gaben die Köpenicker am Donnerstag bekannt.

Doppelter Abschied: Diogo Leite (27, l.) und Danilho Doekhi (27, r.) verlassen Union ablösefrei. © THOMAS KIENZLE / AFP

Damit bricht das langjährige Bollwerk nun offiziell auseinander. Jahrelang hielten Doekhi und Leite den Laden hinten dicht, kommen zusammen auf insgesamt 238 Bundesligaspiele.

Überraschend kommt das nicht. Vor allem Leite galt schon vergangenen Sommer als Abgangskandidat Nummer eins, verpasste gar Teile der Vorbereitung, doch ein Abnehmer fand sich nicht. Der Portugiese musste letztlich bleiben.

Ebenso wie Doekhi, der sich ebenfalls früh festgelegt hatte, den Verein nach vier Jahren verlassen zu wollen.

Kral hingegen hätte Union am liebsten schon vergangene Saison abgeben, doch Espanyol Barcelona ließ die Kaufoption überraschend verstreichen. Auch ein Winter-Wechsel zerschlug sich auf den letzten Metern. Jetzt zieht das Trio ablösefrei weiter.