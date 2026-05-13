13.05.2026 15:35 Union Berlin auf Trainersuche: Diese Kandidaten sind im Spiel, aber die Zeit drängt

Marie-Louise Eta hat ihren Auftrag als Cheftrainerin erfüllt und mit Union Berlin vorzeitig den Klassenerhalt eingetütet, aber wer übernimmt jetzt in Köpenick?

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Marie-Louise Eta (34) hat ihren Auftrag als Cheftrainerin erfüllt und mit Union Berlin vorzeitig den Klassenerhalt in der Bundesliga eingetütet, aber wer übernimmt jetzt An der Alten Försterei?

Christian Eichner (43) leistet seit Jahren gute Arbeit beim KSC und gilt als Top-Kandidat für den Chefposten bei Union Berlin. © Uli Deck/dpa

Horst Steffen (57) könnte nach seinem vorzeitigen Aus bei Werder Bremen mit Union Berlin einen neuen Anlauf in der Bundesliga nehmen. © Carmen Jaspersen/dpa

Mauro Lustrinelli (50, M.) hat mit Aufsteiger FC Thun überraschend die Schweizer Meisterschaft gewonnen und sich damit auch für ausländische Klubs empfohlen. © Alessandro Della Valle/KEYSTONE/dpa

Ein Neuanfang, das "Schweizer Modell", die "Vetternwirtschaft" oder doch ein Dark Horse

André Breitenreiter (52) ist zuletzt für Hannover 96 tätig gewesen und gilt als Vertrauter von Union-Manager Horst Heldt. © Daniel Löb/dpa Die Rede ist von Horst Steffen (57), der nach seiner tollen Arbeit bei der SV Elversberg mit viel Vorschusslorbeeren zu Saisonbeginn bei Werder Bremen angeheuert hatte, die in ihn ersetzten Erwartungen an der Weser aber nie erfüllen konnte. Erhält er jetzt eine neue Chance in Berlin? Den Dritten im Bunde könnte man als das "Schweizer Modell" bezeichnen, das in Köpenick in Person von Urs Fischer (60) bekanntlich großen Erfolg feierte. Jetzt könnte dessen Landsmann Mauro Lustrinelli (50) in diese übergroßen Fußstapfen treten. Der 50-Jährige ist erst in der vergangenen Saison mit dem FC Thun in die Schweizer Super League aufgestiegen und dort gleich auf Anhieb Meister geworden. Keine schlechte Visitenkarte, aber ob Lustrinelli so einfach die Chance auf die Champions League aufgibt? 1. FC Union Berlin Union und Eta wollen mehr: Klappt's gegen Fischer mit dem historischen Dreier? Dann wäre da noch die mögliche "Vetternwirtschaft", denn auch Heldts alter Weggefährte und Freund André Breitenreiter (52) soll zum Kandidatenkreis zählen. Der 52-Jährige ist seit seiner vorzeitigen Entlassung bei Hannover 96 vereinslos und gilt nur als Außenseiter für den Job. Last but noch least gibt es vielleicht auch noch ein Dark Horse. Rene Wagner (37) sitzt aktuell auf der Trainerbank in Köln und hat dem Effzeh vorzeitig den Klassenerhalt gesichert, gilt in der Domstadt aber offenbar nicht uneingeschränkt als Wunschlösung der Zukunft. Durch seinen Stallgeruch als Co-Trainer unter Steffen Baumgart (54) werden ihm ebenfalls Außenseiterchancen auf den Trainerposten beim FCU eingeräumt.

Rene Wagner (37) ist aktuell Interimstrainer beim 1. FC Köln, stand aber auch schon für die Eisernen als Co-Trainer an der Seitenlinie. © Andreas Gora/dpa

Egal, für den sich der Hauptstadtklub letztendlich entscheidet - der neue Chef soll so schnell wie möglich präsentiert werden, damit er auch Einfluss auf Transfers nehmen und die volle Saisonvorbereitung bestreiten kann.