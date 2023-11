Immer wieder Abstiegskampf: Ex-Hertha-Star Tousart bei Union nur noch zweite Wahl

Berlin - Er muss sich vorkommen wie im falschen Film. Im Sommer 2020 wechselte Lucas Tousart (26) für die Rekordsumme von 25 Millionen Euro zu Hertha BSC . Die Alte Dame wollte mit den Windhorst-Millionen hoch hinaus, lockte mit der Champions League . Die Realität hieß aber drei Jahre Abstiegskampf und letztendlich der Gang in Liga zwei .

Lucas Tousart (26) war anfangs noch gesetzt, sitzt bei Union derzeit aber meist auf der Bank. © Tom Weller/dpa

Den Traum von der Königsklasse konnte sich der Franzose dennoch erfüllen. Und das auch noch in Berlin. Allerdings nicht bei Hertha!

Den Publikumsliebling zog es trotz großer Rivalität zum Stadtnachbarn nach Köpenick. Bei Union Berlin kann er sich mit Real Madrid und Neapel messen - im Olympiastadion, der Heimspielstätte von Hertha BSC und sein langjähriges Wohnzimmer.

"Ich wusste, dass ich dafür kritisiert werde. Ich kann verstehen, dass die Fans nicht so glücklich darüber waren, weil ich schon einer der beliebteren Spieler bei ihnen war. Aber als Spieler muss ich auch an meine Karriere denken", erklärte der Ex-Herthaner seinen Wechsel in einer Medienrunde vor wenigen Wochen.

Den Abstiegskampf wird Tousart, der weiterhin in Charlottenburg lebt, nicht los. Für Union geht es - und diesmal wirklich - nur um den Klassenerhalt. Nach neun Liga-Pleiten in Folge und dem Abrutschen auf Platz 18 hat Urs Fischer (57) längst den Abstiegskampf ausgerufen.