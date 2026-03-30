Ex-Union-Coach Svensson hat neuen Job und trifft auf Ex-Wunderkind

Kopenhagen/Berlin - Dänemark statt Bundesliga . Ex-Union-Coach Bo Svensson (46) hat einen neuen Job: Der Däne kehrt in seine Heimat zurück und übernimmt den FC Kopenhagen.

Bo Svensson (46) war nur ein halbes Jahr Trainer von Union Berlin. © Andreas Gora/dpa

"Es ist eine Ehre, zu meinem geliebten Club zurückzukehren und für den FC Kopenhagen verantwortlich zu sein", sagte Svensson in der Mitteilung des Vereins. "Ich gehe die Aufgabe mit Demut, aber auch selbstbewusst an."

Sieben Jahre lief er als Spieler für Kopenhagen auf, jetzt soll Svensson den Traditionsklub wieder nach oben führen. Der Titelverteidiger hatte überraschend den Sprung in die Meister-Endrunde verpasst und sich Sonntag von Jacob Neestrup (38) getrennt.

"Ein Wechsel ist nötig. Wir müssen Stabilität zurückgewinnen und die Freude am Spiel, damit uns die Fans wieder erkennen", so Svensson.

Für den 46-Jährigen ist es nach seinem Aus bei Union Berlin die Rückkehr auf die Trainerbank. Der ehemalige Mainzer hatte die Eisernen erst im Sommer 2024 übernommen, kam gut in die Saison rutschte dann aber immer mehr ab. In der Winterpause zog Horst Heldt (56) schließlich die Reißleine.