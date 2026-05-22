Verliert Union Berlin seinen Sturmtank an die Premier League?
Berlin - Bei Union Berlin deutet sich im Sommer ein größerer Umbruch an, angefangen beim Trainer, aber jetzt droht womöglich auch der Abgang eines wichtigen Leistungsträgers.
Dass das Abwehrbollwerk um Danilho Doekhi und Diogo Leite (27) bröckelt, ist ein offenes Geheimnis, denn beide werden den Klub nach vier Jahren ablösefrei verlassen und sich einer neuen Herausforderung stellen.
Auch um Leitwolf Rani Khedira (32) ranken sich Wechselgerüchte. Sollte der Mittelfeldmotor der Eisernen bei der WM mit Tunesien groß aufspielen und andere Vereine auf sich aufmerksam machen, ist sein vorzeitiger Abgang ein Jahr vor Vertragsende nicht ausgeschlossen.
Allerdings könnte den Köpenickern auch der überraschende Abschied von Andrej Ilic (26) drohen, denn nach Informationen des englischen Transfer-Experten Pete O'Rourke sollen unter anderem zwei Vereine aus der Premier League Interesse an dem Sturmtank haben.
Dabei handelt es sich demnach um den Londoner Klub FC Fulham und Aufsteiger Coventry City, der nach 25 Jahren ins englische Fußballoberhaus zurückkehrt.
Zwar hat der Serbe in der abgelaufenen Bundesliga-Saison lediglich fünfmal selbst ins Schwarze getroffen, aber auch zehn Tore vorbereitet.
Der englische Transfer-Experte Pete O'Rourke berichtet vom Premier-League-Interesse an Andrej Ilic
Muss Union Berlins neuer Trainer Mauro Lustrinelli ohne Arbeitstier Andrej Ilic auskommen?
Zudem agierte der Mittelstürmer oftmals glücklos vor dem gegnerischen Gehäuse. Allerdings ist der 26-Jährige auch als harter Arbeiter bekannt, der keinen Luftzweikampf scheut. Immer wieder macht er lange Schläge fest und öffnet Räume für seine Mitspieler.
Mit seiner Spielweise wäre er sicherlich prädestiniert für die Premier League und welcher Kicker träumt nicht davon, einmal in der stärksten Fußballliga der Welt zu spielen?
Sein Weggang könnte den Berlinern zwar ordentlich Geld in die Kasse spülen, wäre aber auch ein herber sportlicher Verlust für den neuen Coach Mauro Lustrinelli (50), der gern im 4-4-2 mit zwei körperlich robusten Angreifern spielen lässt.
Allerdings stehen mit Ilyas Ansah (21), Oliver Burke (29) und Nachwuchs-Talent Dmytro Bogdanov (19) drei weitere groß gewachsene Offensivkräfte im Kader des Hauptstadtklubs. Zudem kehrt mit Chris Bedia (30) eine weitere Sturmkante nach einer durchaus erfolgreichen Leihe von den Young Boys zurück.
Von dem Ivorer, der dreimal gegen den FC Thun treffen konnte und der zweitbeste Torjäger in der Super League wurde, konnte sich Lustrinelli in der vergangenen Saison bereits selbst ein Bild machen.
Titelfoto: Torsten Silz/dpa