Verliert Union Berlin seinen Sturmtank an die Premier League?

Berlin - Bei Union Berlin deutet sich im Sommer ein größerer Umbruch an, angefangen beim Trainer, aber jetzt droht womöglich auch der Abgang eines wichtigen Leistungsträgers.

Andrej Ilic (26, M.) hat sich besonders zum Abschluss der Saison noch einmal als Torjäger hervorgetan. © Torsten Silz/dpa

Dass das Abwehrbollwerk um Danilho Doekhi und Diogo Leite (27) bröckelt, ist ein offenes Geheimnis, denn beide werden den Klub nach vier Jahren ablösefrei verlassen und sich einer neuen Herausforderung stellen.

Auch um Leitwolf Rani Khedira (32) ranken sich Wechselgerüchte. Sollte der Mittelfeldmotor der Eisernen bei der WM mit Tunesien groß aufspielen und andere Vereine auf sich aufmerksam machen, ist sein vorzeitiger Abgang ein Jahr vor Vertragsende nicht ausgeschlossen.

Allerdings könnte den Köpenickern auch der überraschende Abschied von Andrej Ilic (26) drohen, denn nach Informationen des englischen Transfer-Experten Pete O'Rourke sollen unter anderem zwei Vereine aus der Premier League Interesse an dem Sturmtank haben.

Dabei handelt es sich demnach um den Londoner Klub FC Fulham und Aufsteiger Coventry City, der nach 25 Jahren ins englische Fußballoberhaus zurückkehrt.

Zwar hat der Serbe in der abgelaufenen Bundesliga-Saison lediglich fünfmal selbst ins Schwarze getroffen, aber auch zehn Tore vorbereitet.