Union schafft Rumpelfußball ab: Verzaubert Meistermacher Lustrinelli jetzt Berlin?

Berlin - Neuer Trainer, neue Spielidee - alles neu bei Union? Mit der Vorstellung von Meistermacher Mauro Lustrinelli (50) leitet Union Berlin nichts anderes als einen Strategiewechsel ein. Weg vom Terror-Fußball, hin zum Hurra-Fußball.

Unions neuer Trainer Mauro Lustrinelli (50) schaut bei der Vorstellung schon mal in der Alten Försterei vorbei. © Soeren Stache/dpa

Schon in einer Medienrunde vor der Mitgliederversammlung deutete Union-Präsident Dirk Zingler (61) die Zeitenwende an: "Wir schließen die erste Phase in der Bundesliga ein bisschen ab, weil der Klub sich weiterentwickelt hat. Diese Phase haben wir ausgereizt."

Mit ihrem unbequemen Stil und einer fast unüberwindbaren Dreierkette schafften es die Eisernen bis in die Champions League, doch der Defensivfußball scheint ausgesorgt zu haben.

In den letzten drei Jahren ging es für die Eisernen nur noch um den Klassenerhalt.

Die Entwicklung ist auch den Bossen nicht verborgen geblieben, die nun mit Lustrinelli das perfekte Match gefunden haben.

"Es hat schon in den ersten Gesprächen gefunkt. Man entwickelt gleich ein Gefühl miteinander, und das konnte man spüren. Es war so eine Aura, die Mauro verkörpert und darstellt", so Manager Horst Heldt (56).

Dem Schweizer ist ein absolutes Fußballmärchen geglückt. Mit dem FC Thun stieg er erst auf und holte anschließend die Meisterschaft - mit Offensivfußball. Mit Abstand schossen sie die meisten Tore. Damit tat sich Union vor allem vergangene Saison schwer.