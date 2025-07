Schon wieder Tor-Frust bei Union Berlin: "Das Runde muss mal aufs Eckige"

Der FCU erhörte seine Fans letztendlich und hat den Serben inzwischen fest unter Vertrag genommen und auch in Jeongs Auftritten, die durch eine Verletzung vorzeitig ausgebremst wurden, sahen die Verantwortlichen um Horst Heldt (55) so viel Potenzial, dass sie den Südkoreaner verpflichteten - pünktlich zu seiner Hochzeit .

"Das Runde muss zumindest mal aufs Eckige", bemängelte Steffen Baumgart (53) im Anschluss an die 0:1-Pleite gegen den Drittligisten Schweinfurt 05 folgerichtig gegenüber Bild . Nach dem 0:1 gegen Zweitligist Greuther Fürth war es bereits die zweite Schlappe in Folge ohne eigenes Tor.

Auch Marin Ljubicic (23, l.) konnte sich in der Vorbereitung bislang nicht in den Vordergrund spielen. © Matthias Koch/dpa

Trotz der neuen Offensivwaffen herrscht aktuell aber wieder einmal Flaute im Sturm der Berliner. Nach wahren Torfestivals gegen Brandenburger SC Süd 05 (9:1) und Grün-Weiss Ahrensfelde (5:0) ist die Maschinerie im Trainingslager in Herzogenaurach ins Stottern geraten.

Nun kann man natürlich damit argumentieren, dass diese Gegner in der Vorbereitung schon weiter sind als Union, dennoch sollte der Bundesligist die Mittel haben, diese Duelle siegreich für sich zu gestalten.

Wenn man aber selbst das Tor nicht trifft, ist ein Sieg nahezu unmöglich. "Wir waren in unseren Möglichkeiten nicht konsequent genug und zu ungenau", stellte Baumgart fest.

Und er wurde in seiner Kritik sogar noch deutlicher, denn in der letzten halben Stunde des Spiels gegen Schweinfurt "war ich mit dem einen oder anderen Spieler nicht zufrieden". Es gilt, weiter am Zusammenspiel und der Durchschlagskraft zu arbeiten, sonst könnte der Auftakt in die neue Bundesliga-Saison gleich wieder in die Hose gehen.