Geldsegen für Union Berlin: Macht Doekhi schon wieder den Abflug?

Berlin - Vergangene Saison schnappte sich Union Berlin den ablösefreien Danilho Doekhi (24). Ein Volltreffer in vielerlei Hinsicht. Der Holländer ist fester Bestandteil von Unions gefürchteter Dreierkette und bringt mit seiner Kopfballstärke eine wichtige Komponente mit: In 31 Pflichtspielen gelangen der Abwehrkante schon fünf Treffer (und zwei Vorlagen).

"Das sind nur Ablenkungen von wichtigen Dingen, die jetzt anstehen. Wir haben bis jetzt eine unglaubliche Saison gespielt und dieser Verein verdient meine vollständige Konzentration", lassen ihn in der Bild die Transfergerüchte um seine Person kalt.

Schon im Winter soll die AS Rom versucht haben, Doekhi zu verpflichten, blitzte aber bei Union ab. Können die Eisernen auch im Sommer bei einem solchen Angebot Nein sagen oder packt der Innenverteidiger nach nur einem Jahr wieder die Koffer?

Doch die rasante Entwicklung ist nicht unbemerkt geblieben, besonders in Italien. Laut Corriere dello Sport soll Inter Mailand die Fühler ausgestreckt haben. Demnach soll Inter sogar bereit sein, 15 Millionen Euro auf den Tisch zu legen.

Und auch für Union ist es eine Win-win-Situation. Qualifizieren sich die Köpenicker für die Champions League, haben sie alle Trümpfe in der eigenen Hand. Will Doekhi tatsächlich weg, erwirtschaften die Eisernen ein dickes Transferplus. Geld, das wiederum in den Kader gesteckt werden kann.