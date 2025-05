Große Sorge um Ex-Bundesliga-Star: Koma nach schlimmem Pfosten-Crash!

In dieser Szene krachte Taiwo Awoniyi (27, r.) mit dem Bauch voll gegen den Pfosten. Einen Tag später musste er notoperiert werden. © Jacob King/PA Wire/dpa

Wie Daily Mail berichtet, wird er intensivmedizinisch betreut. Erst am Dienstag war bekannt geworden, dass der Nigerianer nach einem Pfosten-Crash beim Spiel seines Klubs Nottingham Forest gegen Leicester City (2:2) am Sonntag so schwer am Bauch verletzt wurde, dass er am Montag notoperiert werden musste.

Pikant: Nachdem der Angreifer in der Schlussphase beim Versuch, einen Ball ins Tor zu schießen, gegen den Pfosten geknallt war, spielte er zunächst weiter.

Die Schwere seiner Verletzung wurde erst am Montag diagnostiziert. Daraufhin wurde Awoniyi sofort in ein Krankenhaus eingeliefert und notoperiert.

Während es zunächst von Vereinsseite hieß, dass zu keiner Zeit Lebensgefahr bestanden hätte, berichtet die Daily Mail nun, dass es sich um eine Verletzung handelte, die lebensbedrohlich sein kann.

Die Operation soll erfolgreich gewesen sein, müsse laut Informationen englischer Medien aber am Mittwoch noch "zu Ende gebracht werden". Es wird von einem komplexen medizinischen Prozess gesprochen.