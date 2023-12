Helden aus der zweiten Reihe: Union feiert emotionales Dreier-Debüt

Der kroatische Trainer hatte großen Anteil an dem Erfolgserlebnis, denn zum einen schaffte er es offensichtlich, die Angst aus den Köpfen und Beinen seiner Spieler zu verbannen, zum anderen setzte er von Beginn an auf Matchwinner Benedict Hollerbach (22).

Auch Mikkel Kaufmann (22,r.) durfte beim 3:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach sein Debüt-Treffer in der Bundesliga feiern. © Andreas Gora/dpa

Und der zahlte dem Coach das in ihn gesetzte Vertrauen mit einer Top-Leistung zurück. Hollerbach wirbelte die müde Gladbacher Hintermannschaft in Vertretung von Sheraldo Becker (28) ein ums andere Mal gehörig durcheinander und belohnte sich am Ende mit seiner ersten Liga-Bude. "Ich hatte die Woche schon ein gutes Gefühl", erklärte der Angreifer nach Abpfiff.

Da dürfte es der Niederländer sogar schwer haben, seinen Stammplatz so einfach wieder einzunehmen.

Auf jeden Fall scheint Bjelica in dem 22-Jährigen aber eine sehr gute Alternative gefunden zu haben, nachdem der Kroate David Datro Fofana (20) sogar aus dem Kader gestrichen hatte.

Und noch ein Sommer-Neuzugang durfte seinen Debüt-Treffer feiern: Mikkel Kaufmann (22) kam als Joker von der Bank und stach unmittelbar zu, sorgte mir einer feinen Einzelleistung für die vorzeitige Entscheidung.

Jetzt gilt es diesen Aufwärtstrend am nächsten Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim VfL Bochum fortzusetzen und gegen die direkte Konkurrenz im Kampf um den Klassenerhalt am besten erneut dreifach zu punkten. Zuvor steht aber noch das Abschiedsspiel in der Champions League an, in das die Eisernen nach Meinung von Bjelica "mit breiter Brust" gehen können.

Der Rekordsieger Real Madrid gibt sich am Dienstag (21 Uhr/DAZN) die Ehre im Olympiastadion und mit einem Überraschungscoup könnten die Köpenicker am Ende sogar doch noch in Europa überwintern.