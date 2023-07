Isco über geplatzten Union-Wechsel: Das sind die wahren Gründe

Isco (31) befindet sich derzeit auf der Suche nach einem neuen Verein. © Manu Fernandez/AP/dpa

Nach einem knappen halben Jahr sprach der Spanier jetzt das erste Mal über den geplatzten Wechsel an die Alte Försterei.

Im Interview mit der spanischen Zeitung "Marca" sagte der 31-Jährige: "Ich habe Schuld an vielen Dingen, aber was in Berlin passiert ist, war heftig."

Der fünfmalige Champions-League-Sieger mit Real Madrid wäre im Winter scheinbar sehr gerne in den Osten der Hauptstadt gewechselt: "Union stand in der Bundesliga sehr gut da, war in der Europa League vertreten, der Vertrag war ein guter, das Projekt wirkte auch gut. Also habe ich zugesagt."

So flog der Spanier nach Berlin, um alle nötigen Untersuchungen durchzuführen. Am nächsten Morgen bekam er aber einen Anruf vonseiten Unions, dass diese ihn doch nicht für die Europa League haben registrieren können und wie sich herausstellte, soll auch das Gehalt nun deutlich geringer gewesen sein als vorher verhandelt.