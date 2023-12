Jahres-Fazit für Union-Spieler, Teil 1: Rönnow stark, Bonucci ein Schatten seiner selbst

Frederik Rönnow (31) war der Leistungsträger in Unions Defensive. © Andreas Gora/dpa

Unterschiedlicher könnten die beiden Jahreshälften der Eisernen aus Berlin wohl kaum sein. Bis zum Sommer schwebten die Köpenicker noch auf Wolke sieben.

Mit Platz vier erreichten die Männer des langjährigen Trainers Urs Fischer (57) die beste Platzierung der Vereinsgeschichte. Die zweite Jahreshälfte entwickelte sich dann schnell zu einem Albtraum.

Das neue Jahr müssen die Berliner auf Platz 15 beginnen und das bedeutet unterm Strich, Eisern Union steckt bis zum Kopf im Abstiegskampf.

Im ersten Teil unsere Jahresabrechnung nehmen wir das Tor und die Abwehr genauer unter die Lupe.

Die Nummer eins bei Union Berlin im Jahr 2023 war Frederik Rönnow (31). Der Däne bekam in den vergangenen Wochen deutlich mehr zu tun als noch in der gesamten letzten Spielzeit.

Vor allem in der Königsklasse zeigte Rönnow zum Teil überragende Leistungen. An ihm liegt es wirklich nicht, dass die Defensive der Eisernen in der laufenden Spielzeit schon jetzt fast so viele Gegentore kassierte wie in der gesamten letzten Saison.