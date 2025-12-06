Jeder Schuss ein Treffer: Union Berlin von eiskalten Wolfsburgern abgefertigt

Wolfsburg - Nach der kräftezehrenden Pokal-Pleite gegen Bayern München , hat Union Berlin auch in der Bundesliga eine 1:3 (0:2)-Schlappe beim VfL Wolfsburg kassiert. Die Eisernen warten damit nach wie vor auf ihren ersten Pflichtspiel-Sieg in der Volkswagen Arena.

Patrick Wimmer (r.) dreht nach seinem Führungstreffer für die Wölfe zum Jubeln ab. © Swen Pförtner/dpa

Nach einer verhaltenen Anfangsphase von beiden Teams nutzten die Gastgeber in der 10. Minute gleich ihre erste echte Torchance.

Patrick Wimmer wurde auf der linken Außenbahn von Mohamed Amoura in Szene gesetzt. Danilho Doekhi machte ihm die Innenbahn auf, sodass der Österreicher mit Tempo ins Zentrum ziehen und per Flachschuss aus rund 13 Metern für den Führungstreffer der Wölfe sorgen konnte.

Von Union kam lange Zeit nicht viel. Einzig durch ihre berühmt-berüchtigten Standardsituationen gelang es ihnen, ein wenig Torgefahr heraufzubeschwören, jedoch ohne zählbaren Erfolg.

Und die Hausherren blieben eiskalt, denn auch der zweite VfL-Torschuss zappelte im Netz. Diesmal spielten sich die Wolfsburger auf rechts durch. Am Ende konnte Saël Kumbedi im Strafraum auf Amoura zurücklegen, der das Spielgerät nach 30 Zeigerumdrehungen humorlos per Direktabnahme ins rechte Dreiangel donnerte.

Kurz vor der Pause meldeten sich dann auch die Gäste mit einer Doppelchance in der Partie an. Erst musste Wölfe-Keeper Kamil Grabara eine Flanke von Derrick Köhn aus dem rechten Torwarteck fischen, bevor Leopold Querfeld wenige Sekunden später mit einem Kopfball an der Querlatte scheiterte.