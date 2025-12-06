Jeder Schuss ein Treffer: Union Berlin von eiskalten Wolfsburgern abgefertigt
Wolfsburg - Nach der kräftezehrenden Pokal-Pleite gegen Bayern München, hat Union Berlin auch in der Bundesliga eine 1:3 (0:2)-Schlappe beim VfL Wolfsburg kassiert. Die Eisernen warten damit nach wie vor auf ihren ersten Pflichtspiel-Sieg in der Volkswagen Arena.
Nach einer verhaltenen Anfangsphase von beiden Teams nutzten die Gastgeber in der 10. Minute gleich ihre erste echte Torchance.
Patrick Wimmer wurde auf der linken Außenbahn von Mohamed Amoura in Szene gesetzt. Danilho Doekhi machte ihm die Innenbahn auf, sodass der Österreicher mit Tempo ins Zentrum ziehen und per Flachschuss aus rund 13 Metern für den Führungstreffer der Wölfe sorgen konnte.
Von Union kam lange Zeit nicht viel. Einzig durch ihre berühmt-berüchtigten Standardsituationen gelang es ihnen, ein wenig Torgefahr heraufzubeschwören, jedoch ohne zählbaren Erfolg.
Und die Hausherren blieben eiskalt, denn auch der zweite VfL-Torschuss zappelte im Netz. Diesmal spielten sich die Wolfsburger auf rechts durch. Am Ende konnte Saël Kumbedi im Strafraum auf Amoura zurücklegen, der das Spielgerät nach 30 Zeigerumdrehungen humorlos per Direktabnahme ins rechte Dreiangel donnerte.
Kurz vor der Pause meldeten sich dann auch die Gäste mit einer Doppelchance in der Partie an. Erst musste Wölfe-Keeper Kamil Grabara eine Flanke von Derrick Köhn aus dem rechten Torwarteck fischen, bevor Leopold Querfeld wenige Sekunden später mit einem Kopfball an der Querlatte scheiterte.
Drei Schüsse, drei Treffer: VfL Wolfsburg lässt Union Berlin keine Chance
Nach Wiederanpfiff kam der FCU mit mehr Schwung aus der Kabine und war griffiger in den Zweikämpfen, ließ jedoch die Durchschlagskraft in der Offensive weiter vermissen. Die Köpenicker mussten jetzt ins Risiko gehen und wurden prompt bestraft.
Stanley Nsoki rutschte an der Mittellinie weg und verlor den Ball an Christian Eriksen, der ungestört Richtung Strafraum dribbelte und Lovro Majer mit einem Steckpass bediente. Der Kroate fackelte nicht lange und jagte die Pille nach 59 Minuten unter den rechten Giebel - drei Schüsse, drei Tore, bitter für den Hauptstadtklub.
Kurz darauf hätte Amoura mit dem vierten Wolfsburger Torschuss einen Doppelpack schnüren und für die Entscheidung sorgen können, stand bei seinem Treffer aber knapp im Abseits. Stattdessen machte Nsoki bei seinem Startelf-Debüt seinen Fehler wett und verkürzte in der 68. Minute nach einem Eckball-Chaos aus dem Rückraum zum 1:3.
In der Schlussphase warfen die Berliner noch einmal alles nach vorn und wurden für das Anrennen belohnt: Nach 89 Zeigerumdrehungen zeigte Schiedsrichter Robert Schröder nach Ansicht der Videobilder auf den Punkt, doch Querfeld scheiterte am starken Grabara.
Das war auch trotz einer 14-minütigen (!) Nachspielzeit der Schlusspunkt einer wilden zweiten Halbzeit, in der die Hauptstädter viel mehr vom Spiel hatten, aber letztendlich an eiskalten Wölfen und der eigenen mangelnden Durchschlagskraft scheiterten.
Statistik zum Spiel zwischen Union Berlin und dem VfL Wolfsburg
Bundesliga, 13. Spieltag
VfL Wolfsburg - 1. FC Union Berlin 3:1 (2:0)
Aufstellung VfL Wolfsburg: Grabara - Kumbedi (46. Bürger), Seelt, Koulierakis, Zehnter - Arnold, Gerhardt - Eriksen (90.+1 Vavro), Majer (90.+2 Hensel), Wimmer (65. Svanberg) - Amoura (73. Pejcinovic)
Aufstellung 1. FC Union Berlin: Rönnow - Doekhi, Querfeld, Nsoki (78. Burcu) - Trimmel (70. Kral), Kemlein, Köhn (70. Rothe) - Haberer, Schäfer (57. Ilic) - Jeong (57. Burke), Ansah
Schiedsrichter: Robert Schröder (Hannover)
Zuschauer: 23.045
Tore: 1:0 Wimmer (10.), 2:0 Amoura (30.), 3:0 Majer (59.), 3:1 Nsoki (68.)
Gelbe Karten: Kumbedi (1), Eriksen (1), Majer (2), Koulierakis (3) / Burke (2)
Titelfoto: Swen Pförtner/dpa