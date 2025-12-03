Zwei Elfer, zwei Eigentore! FC Bayern gewinnt Pokal-Fight gegen Union Berlin

Berlin - Der FC Bayern hat eine wilde Partie bei Union Berlin mit 3:2 (3:1) gewonnen und steht zum ersten Mal seit 2023 wieder im Viertelfinale des DFB-Pokals .

Frederik Ronnow (l.) kann das Eigentor von Ilyas Ansah (r.) nicht mehr verhindern. © ODD ANDERSEN / AFP

Die Gastgeber starteten mutig in die Partie und setzten den Rekordmeister durch hohes Pressing durchaus unter Druck.

Doch ein Eigentor von Ilyas Ansah brachte die Bayern früh in Führung. Der Angreifer bekam bei einer Kimmich-Ecke den Ball am zweiten Pfosten gegen den Oberschenkel und drückte ihn ins eigene Netz (12. Minute).

In der Folge wurden die Münchner dominanter und zogen die Schlinge enger. Nach einer erneuten Ecke von Kimmich traf Harry Kane zur 2:0-Führung per Kopfball (24.).

Dann große Aufregung: Nach einem Einwurf sprang der Ball im Sechzehner gegen den Arm von Tah. Das Spiel lief zunächst weiter, doch dann meldete sich der Kölner Keller – Strafstoß für Berlin! Querfeld traf sicher zum 1:2-Anschluss (40.).

Union war danach eigentlich wieder voll im Spiel, doch in der vierten Minute der Nachspielzeit bugsierte Leite den Ball nach einem Olise-Freistoß per Kopf ins eigene Netz.